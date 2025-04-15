وأقر نواب الأرخبيل السياحي الواقع في المحيط الهندي مشروع قانون بهذا الصدد والذي سرعان ما صادق عليه الرئيس محمد معز.

وأعلنت الرئاسة في بيان "إن هذه المصادقة تظهر موقف الحكومة الثابت إزاء الفظائع المتكررة وأعمال الأبادة التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني".

وأضاف البيان: "تؤكد جزر المالديف مجددا تضامنها الراسخ مع القضية الفلسطينية".

وأوضح متحدث باسم الرئاسة لوكالة "فرانس برس" أن حظر دخول المواطنين الإسرائيليين الذي تدعمه الحكومة والمعارضة على حد سواء، دخل حيز التنفيذ بمفعول فوري.

وتشتهر جزر المالديف التي تضم أكثر من ألف جزيرة مرجانية بشواطئها الرملية البيضاء المنعزلة وذات المياه الفيروزية وقطاعها السياحي المزدهر.

واستقبلت نحو 214 ألف سائح، بينهم 59 إسرائيليا، في فبراير.