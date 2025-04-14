وقال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف: "هذه الاتصالات كانت مجدية إلى حد كبير"، مضيفا أن المحادثات في سانت بطرسبرغ وفرت "قناة ضرورية" يمكن من خلالها لبوتين وترامب تبادل المعلومات.

وركز الاجتماع بين بوتين وويتكوف، وهو الثالث منذ فبراير، على "جوانب التسوية الأوكرانية"، وفقا للكرملين، في حين يدعو الرئيس الأميركي إلى إنهاء الحرب في أسرع وقت ممكن منذ وصوله إلى البيت الأبيض في يناير.

وتجري الإدارة الأميركية محادثات منفصلة مع كبار المسؤولين الروس والأوكرانيين منذ عدة أسابيع.

لكنها لم تسفر عن وقف شامل لإطلاق النار، وهو ما تسبب في إستياء الرئيس الأميركي مؤخرا.

ودعا ترامب، الجمعة، موسكو إلى "التحرك"، معربا على منصته الاجتماعية "تروث سوشل" عن أسفه لمقتل "الآلاف" في حرب "عبثية".

وأشار بيسكوف، الإثنين، إلى أنه "لم يتم التطرق إلى أي لقاء محتمل بين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب" خلال المحادثات مع ويتكوف.

وشدد على "ضرورة الإعداد الجيد لكل اجتماع"، مؤكدا أن "العمل مستمر"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.