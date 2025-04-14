وأصر الكرملين، الإثنين، أن الجيش الروسي يستهدف مواقع عسكرية فقط.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في مؤتمر صحفي ردا على سؤال بشأن الهجوم: "جيشنا لا يستهدف إلا الأهداف العسكرية وشبه االعسكرية".

وقالت أوكرانيا، الأحد، إن صاروخين باليستيين روسيين قتلا 34 شخصا وأصابا 117 آخرين في سومي.

وتقع سومي بالقرب من منطقتي كورسك وبلغورود الروسيتين الحدوديتين، وقد تعرضت لهجمات متكررة منذ بداية العملية العسكرية الروسية قبل أكثر من 3 سنوات.

وقال أندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني، إن الصواريخ التي استُخدمت في الهجمات كانت محملة بذخائر عنقودية، مما مكن روسيا من إصابة أكبر عدد ممكن من المدنيين.

ووصف وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها الهجمات الروسية بأنها "جريمة حرب"، وانتقد روسيا بسبب ترددها في قبول اقتراح قدمته الولايات المتحدة في مارس لوقف إطلاق النار.