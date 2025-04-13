وقالت الدفاع في بيان: "نتيجة للأعمال النشطة والحاسمة، حررت وحدات من مجموعة قوات ’المركز‘ قرية إليزافيتوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأشار البيان إلى أن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أسقطت طائرة إف-16 أوكرانية، و8 قنابل من طراز جدام و7 صورايخ من طراز هيمارس و207 مسيرة أوكرانية".

وتابع البيان: "قامت وحدات من قوات مجموعة ’الغرب‘ الروسية، بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوات الروسية القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات الأوكرانية"، في مناطق عدة من خاركيف ودونيتسك، وخسرت قوات كييف أكثر من 260عسكريا، ودبابة وناقلات جند، وعدد من المدافع الميدانية.

تحييد مجموعتين من المرتزقة الأجانب

من ناحية ثانية، أكد إيفان بيغما، المتحدث باسم مجموعة "الغرب" التابعة للجيش الروسي، أن جنود المجموعة قامت بتحييد مجموعتين من المرتزقة الأجانب التابعين للواء الهجوم الجبلي المنفصل من القوات الأوكرانية، في منطقة الغابات بمقاطعة كوبيانسك.

وقال بيغما لوكالة "سبوتنيك": "تم اكتشاف وتحييد مجموعتين هجوميتين من المرتزقة الأجانب من لواء الهجوم الجبلي المنفصل في منطقة غابات بمقاطعة كوبيانسك".

وذكر أن القوات المسلحة الأوكرانية، فقدت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، أكثر من 250 عسكريا في منطقة عمليات المجموعة.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، مرات عدة، أنه تم القضاء على مرتزقة من الولايات المتحدة وبريطانيا وجورجيا وبولندا ودول أخرى، في أوكرانيا. وكما أكدت الوزارة، فإن نظام كييف يستخدمهم كـ"وقود للمدافع".

الدفاع الروسية تؤكد إسقاط مقاتلة "إف-16" أوكرانية

من جهة أخرى، أكدت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأحد، أنها أسقطت طائرة مقاتلة أوكرانية من طراز "إف-16" أميركية الصنع.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها اليوم الأحد أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها أسقطت مقاتلة إف-16 تابعة للقوات الأوكرانية.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع إلى أن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أسقطت طائرة "إف-16" أوكرانية، و8 قنابل من طراز "جدام" و7 صواريخ من طراز "هيمارس" و207 طائرات مسيرة أوكرانية".

وكانت الخدمة الأوكرانية في هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) نقلت في وقت سابق عن مصادر حكومية، أن صواريخ روسية أسقطت مقاتلة "إف-16" فوق منطقة سومي شمال شرقي أوكرانيا، مما أدى إلى مقتل طيار أوكراني.

وهذه هي ثاني طائرة مقاتلة من طراز "إف-16" يتم إسقاطها، بعد الأولى التي سقطت في حادث في الصيف الماضي.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أكد، أمس السبت، مقتل طيار كان يقود مقاتلة غربية من طراز "إف-16"، خلال مهمة قتالية.

وقال زيلينسكي إن "الكابتن بافلو إيفانوف قتل السبت خلال قتال أثناء قيادته طائرة (إف-16)"، معربا عن تعازيه لأسرته.

وأضاف أنه سيتم توضيح ملابسات وفاة الطيار صاحب الـ26 عاما، كما أعلن منحه لقب "بطل أوكرانيا".

ولم تعلن كييف بعد ملابسات ما حدث للمقاتلة.