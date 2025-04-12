تفصيلا، قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 36 طائرة مسيرة أوكرانية، منها 18 مسيرة فوق أراضي مقاطعة كورسك، و13 مسيرة فوق أراضي مقاطعة روستوف".

وأشار البيان إلى أنه تم تدمير "طائرتين مسيرتين فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وطائرتين مسيرتين فوق أراضي مقاطعة أوريول، وطائرة مسيرة فوق مقاطعة كراسنودار".

تدمير مركبات مدرعة أوكرانية في كورسك

وعلى الصعيد الميداني، قالت الوزارة أيضا إن مجموعة ضاربة من القوات الجوفضائية الروسية، دمرت مركبات مدرعة تتبع القوات الأوكرانية، متخفية في منطقة غابات بالمنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك الروسية.

وأوضحت الوزارة في بيان: "قامت مجموعة الضربات الجوية التابعة لطيران الجيش التابع للقوات الجوالفضائية، والمكونة من مروحية الاستطلاع والهجوم كا-52 إم أليغيتور، ومروحية الهجوم مي-28 إن إم نايت هانتر، ومروحية متعددة الأغراض مي-8، بتدمير مركبات مدرعة تابعة للقوات الأوكرانية متخفية في منطقة غابات بالمنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك".

وأضافت أنه بعد الضربة، نفذت الأطقم مناورة مضادة للصواريخ باستخدام نظام الدفاع الموجود على متن الطائرات وعادت بنجاح إلى مطار الإقلاع.

أوكرانيا: روسيا تطلق 88 مسيرة

قالت القوات الجوية الأوكرانية اليوم السبت إن الدفاعات الجوية أسقطت 56 من أصل 88 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا في هجوم ليلا.

وذكرت في بيان لها أن 24 طائرة مسيرة "فُقدت" بعد أن استخدم الجيش وسائل التشويش الإلكتروني لإعادة توجيهها.

ووردت تقارير عن أضرار في خمس مناطق بوسط وشرق وجنوب أوكرانيا.