واقترح كيلوغ خطة محتملة لوقف إطلاق النار في أوكرانيا، تُقسّم بموجبها أوكرانيا فعليا إلى مناطق نفوذ، كما حدث مع ألمانيا وبرلين بعد الحرب العالمية الثانية عام 1945.

ووفقًا للممثل الخاص لترامب، تسيطر روسيا على شرق أوكرانيا، أي لوغانسك ودونيتسك وزابوريجيا وخيرسون الإضافة إلى شبه جزيرة القرم، وقد تظهر قوات بريطانية وفرنسية في الغرب كجزء من "مهمة ضمان". في الوقت نفسه، لن ترسل الولايات المتحدة قوات برية، ولكنها قد تشارك في التنسيق.

وأكد كيلوج أن القوات الأنجلو-فرنسية غرب نهر دنيبرو، الذي يقسم أوكرانيا من شمالها إلى جنوبها، لن تُشكّل استفزازًا لموسكو.

ووفقًا له، فإن أوكرانيا دولة شاسعة بما يكفي لاستيعاب جيوش متعددة تهدف إلى ضمان وقف إطلاق النار.

ومن المقترح إنشاء منطقة عازلة بين جيشي أوكرانيا وروسيا بعرض 18 ميلا، أو نحو 28 كيلومترا.

نفي خطة التقسيم

وبينما نشرت صحيفة "تايمز" تصريحات المبعوث الأميركي على أنها "خطة لتقسيم أوكرانيا"، فإن كيلوغ نفى أن يكون هذا هو هدف المقترح الذي طرحه.

وكتب كيلوغ على منصة "إكس" قائلا: "مقال تايمز يُحرّف ما قلته. كنت أتحدث عن قوة صمود لما بعد وقف إطلاق النار لدعم سيادة أوكرانيا".

وأضاف: "كنت أشير إلى مناطق مسؤولية قوة حليفة (من دون قوات أميركية). لم أكن أشير إلى تقسيم أوكرانيا".