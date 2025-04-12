وقال وزير الصحة روبرت كينيدي في اجتماع للحكومة بثه التلفزيون، الخميس، إن حالات الحصبة ترتفع على الصعيد الوطني، لكن الفيروس لا يزال ينتشر في الغالب في الأشخاص الذين لم يتلقوا التطعيم، مشيرا إلى أن المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أعادت نشر فريق طبي في غرب تكساس.

وسجلت الولايات المتحدة بالفعل حالات إصابة بالحصبة هذا العام أكثر من ضعف عدد الحالات التي تم تسجيلها خلال عام 2024 بأكمله، ورصدت معظم هذه الحالات في ولاية تكساس، بواقع 541 إصابة.

وتشمل حالات الإصابة في تكساس طفلين في سن المدرسة الابتدائية لم يتم تطعيمهما، وتوفيا بسبب أمراض مرتبطة بالحصبة قرب مركز تفشي المرض في منطقة غرب الولاية الريفية، مما دفع كينيدي إلى زيارة المنطقة يوم الأحد.

وكان الشخص الثالث الذي توفي بالغا في ولاية نيو مكسيكو، ولم يتلق التطعيم أيضا.

وتشمل الولايات الأخرى التي تشهد تفشي المرض، وهو ما يعرف بوجود 3 حالات أو أكثر، نيو مكسيكو وإنديانا وكانساس وأوهايو وأوكلاهوما.

يذكر أن مرض الحصبة ينجم عن فيروس شديد العدوى ينتقل عبر الهواء، وينتشر بسهولة عندما يتنفس الشخص المصاب أو يعطس أو يسعل.

ويمكن الوقاية من الحصبة من خلال اللقاحات، وكان يعتقد أنه قد تم القضاء عليه في الولايات المتحدة منذ عام 2000.