ومثل أوغلو أمام المحكمة الجمعة لأول مرة في قضية تم اتهامه فيها بتهديد مدع عام.

وقال إمام أوغلو، متحدثا إلى القاضي إنه يمثل أمام المحكمة لأنه فاز في 3 انتخابات ضد الرجل "الذي يعتقد أنه يملك إسطنبول"، في إشارة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان.

وتم تأجيل القضية إلى 16 يونيو، ويسعى ممثلو الادعاء إلى سجنه 7 أعوام وأربعة أشهر وحظر ممارسته السياسة في هذه القضية.

ولم يصدر حكم أيضا في محاكمة أخرى في وقت لاحق من اليوم ضد إمام أوغلو على خلفية احتيال مزعوم أثناء توليه منصب عمدة حي بيليكدوزو بإسطنبول في 2015.

وتم تحديد جلسة جديدة في تلك القضية في 11 يوليو.

واتهم المحامي كمال بولات ممثلو الادعاء بتعمد إرجاء قضية الاحتيال التي أشار إلى أنها تتجه إلى حصول موكله على البراءة.

ويواجه السياسي المعارض 5 قضايا، من بينهما قد تتسبب في حظر ممارسته السياسة، فضلا عن 3 تحقيقات جارية.

ولا تتعلق جلستا اليوم بالقبض على إمام أوغلو في 19 مارس بتهم فساد وإرهاب التي أعقبتها توترات كبيرة، وأدت إلى اندلاع احتجاجات واسعة في مختلف أنحاء تركيا.

ويرى كثيرون أن اعتقاله هو محاولة ذات دوافع سياسة لإبعاده عن سباق الرئاسة المقبل، المقرر في عام 2028. وتنفي الحكومة هذه الاتهامات وتؤكد أن محاكم تركيا مستقلة.