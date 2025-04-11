وقال روبيو خلال اجتماع لإدارة الرئيس دونالد ترامب "نأمل أن تقود إلى السلام"، مضيفا "لدينا أمل بهذا الصدد".

من جهتها، قالت تامي بروس، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، إن اجتماع السبت سيحدد مدى جدية طهران ولم تستبعد إجراء المزيد من المحادثات بين البلدين.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت المحادثات ستقتصر على تلك المزمعة يوم السبت، قالت بروس "أعتقد أن ما سيحدث يوم السبت سيحدد ما إذا كان هناك المزيد".

وأضاف: "حاليا، هذا اجتماع مُرتب. إنه ليس جزءا من مخطط أو إطار عمل أوسع. إنه اجتماع لتحديد مدى جدية الإيرانيين".

وتجري محادثات حول الملف النووي الإيراني السبت في عُمان، يشارك فيها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والموفد الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف.

وتشتبه بلدان غربية تتقدمها الولايات المتحدة، إضافة إلى إسرائيل، في أن طهران تسعى إلى التزوّد بالسلاح النووي. من جهتها، تنفي الأخيرة هذه الاتهامات وتؤكد أن برنامجها النووي مصمّم لأغراض مدنية.