وتظهر الصورة التي تم نشرتها نينغ عبر حسابها على منصة "إكس، قبعة ترامب الشهيرة التي ارتداها خلال حملته الانتخابية، والتي تحمل الشعار المعروف "اجعل أميركا عظيمة مجددا"، مع ملصق كتب عليه "صنع في الصين".

وإلى جانب القبعة، كان هناك رقم يظهر زيادة في السعر من 50 دولارا إلى 70 دولارا، مما يعكس تأثير فرض ترامب لرسوم جمركية جديدة على السلع الصينية.

والأربعاء، أعلن ترامب، عن رفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى نسبة 125 بالمئة بشكل فوري، في خطوة تصعيدية جديدة ضمن التوترات التجارية بين البلدين.