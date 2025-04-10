وأظهرت بعض المقاطع عمالا أميركيين يعملون في ظروف سيئة، في محاكاة "ساخرة" لما قد تؤول إليه الصناعة الأميركية، بينما انتشرت ميمات لبطاريق ترتدي قبعات حمراء كتب عليها "اجعل أميركا تختفي"، في إشارة "تهكمية" على شعار حملة ترامب.

كما نشرت وسائل إعلام صينية، أغنية تم إحداثها بالذكاء الاصطناعي بعنوان "انظر ماذا فرضت علينا من ضرائب"، انتقدت أثر السياسات الأميركية على المستهلكين.

واستغل عدد من مستخدمي "تيك توك" هذه الحملة لنشر مقاطع للعمال الأميركيين في مصانع خياطة، يعملون بآلات بدائية ويبدون مرهقين، في مشهد ساخر يعكس وجهة النظر الصينية حيال أثر إعادة التصنيع في الولايات المتحدة.

وقد تفاعل العديد من المستخدمين، صينيين وأميركيين على حد سواء، مع هذه الفيديوهات، حيث كتب أحدهم: "الصناعات منخفضة المهارة لن تعود، أما الصناعات المتقدمة فليست لدينا القوة العاملة الكافية لتشغيلها". بينما علّق آخر: "أميركا ستصبح أفقر دولة في العالم تحت حكم ترامب".

وتأتي هذه الردود الساخرة عقب بدء سريان رسوم جمركية أميركية بنسبة 125 بالمئة على واردات من الصين، ما أثار القلق الأسواق.