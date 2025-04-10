كان مسؤولون أميركيون قد قالوا لرويترز إن واشنطن نقلت ما يصل إلى 6 قاذفات بي-2 في مارس إلى قاعدة عسكرية أميركية بريطانية في جزيرة دييغو غارسيا بالمحيط الهندي، وسط حملة قصف أميركية في اليمن وتصاعد التوتر مع إيران.

ولا يوجد سوى 20 قاذفة من هذا النوع في مخزون سلاح الجو الأميركي.

وتتميز الطائرة بقدرات التخفي من أجهزة الرادار وحمل أثقل القنابل الأميركية وأسلحة نووية.

وعندما سُئل عما إذا كان الهدف من نشر القاذفات هو توجيه رسالة إلى إيران، قال هيغسيث: "سنترك لهم القرار. إنها من الأصول العظيمة. إنها تبعث برسالة للجميع".

وأضاف خلال زيارة إلى بنما: "كان الرئيس ترامب واضحا. لا ينبغي لإيران امتلاك قنبلة نووية. نأمل بشدة أن يركز الرئيس على تحقيق ذلك سلميا".

كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن بشكل مفاجئ، الإثنين، أن الولايات المتحدة وإيران ستخوضان محادثات مباشرة بشأن البرنامج النووي الإيراني، السبت، محذرا من أن إيران ستكون في "خطر كبير" إذا لم تنجح المحادثات.