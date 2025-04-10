وفي مقال رأي نُشر في صحيفة "نيويورك تايمز"، قال توماس فريدمان إن نتنياهو يخوض حملة تهدف إلى "تقويض سلطة المحكمة العليا في إسرائيل في مراقبة قرارات السلطتين التنفيذية والتشريعية".

وأضاف: "هدف نتنياهو اليوم هو تفكيك جميع المكونات الأساسية للديمقراطية"، كما كتب أحد المسؤولين الإسرائيليين.

وتابع: "نتنياهو نفسه يُحاكم بتهم فساد. وتتهمه المعارضة الإسرائيلية — إلى جانب عدد من أقارب الرهائن — بأنه يُطيل أمد الحرب في غزة لإرضاء المتطرفين اليهود الذين يُبقونه في السلطة، وربما يُجنبونه دخول السجن".

وأوضح أن "إطالة أمد الحرب تؤخر أيضا تشكيل أي لجنة تحقيق في هذه الحرب الكارثية، التي اندلعت خلال فترة ولايته ولأسباب تعود مباشرة إلى فشل سياساته".

وأكد فريدمان أن نتنياهو "يشعر — مثل ترامب وبفضله — بأنه فوق المحاسبة، وبأن لا شيء يمكن أن يُسقطه".

وأكمل: "هذا النمط من التفكير يتسرب إلى الأسفل، ويؤدي إلى حوادث مثل تلك التي وقعت الشهر الماضي، حيث قتلت القوات الإسرائيلية 15 مسعفا وعامل إنقاذ في جنوب غزة، وهي حادثة قال عنها ضابط كبير في الجيش الإسرائيلي لصحيفة هآرتس إن -سلسلة القيادة كذبت بشأنها ببساطة-".

وأشار إلى أن ما يحدث في إسرائيل وأميركا ليس مجرد أزمة سياسية عابرة، بل تحولا جوهريا في هوية الدولتين.