وكتب ترامب عبر منصته "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي "ابقوا هادئين! كل شيء سيجري على ما يرام. الولايات المتحدة ستكون أكبر وأفضل من أي وقت مضى".

وقد تسببت الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب والتي يقول إنها تهدف لإنهاء العجز التجاري الأميركي مع الكثير من الدول، في هزة للنظام التجاري العالمي القائم منذ عقود وأثارت مخاوف من الركود وأدت لخسارة تريليونات الدولارات من القيمة السوقية لشركات كبرى.

وتلقت الأسواق العالمية ضربة قوية الأربعاء مع دخول الرسوم الجمركية البالغة 104 بالمئة التي فرضها ترامب على الصين حيز التنفيذ، كما أثارت عمليات بيع قوية في السندات الأميركية مخاوف من فرار الصناديق الأجنبية من الأصول الأميركية.

وشهدت الأسواق مزيدا من التراجع بعد رد الصين. وواصلت الأسهم الأوروبية خسائرها وهوت أسعار النفط أكثر إلى أدنى مستوى في 4 أعوام، في حين هبطت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية بشدة.

وقالت وزارة المالية الصينية في بيان خلال الإعلان عن الرسوم الجمركية الجديدة "التصعيد الأميركي للرسوم على الصين هو خطأ يضاف إلى خطأ، وهو ما ينتهك بشدة حقوق الصين ومصالحها المشروعة ويقوض على نحو خطير نظام التجارة المتعدد الأطراف القائم على القواعد".

وفرضت بكين أيضا قيودا على 18 شركة أميركية، معظمها في القطاعات المرتبطة بالدفاع، لتضاف إلى نحو 60 شركة أميركية عوقبت بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب.