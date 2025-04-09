وقال بزشكيان، في خطاب ألقاه بطهران: "لا نسعى إلى امتلاك قنبلة نووية. لقد تحققتم (في الغرب) من ذلك 100 مرة. كرروا ذلك ألف مرة أخرى".

وتابع في إشارة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي "فخامته لا يعارض استثمار المستثمرين الأميركيين في إيران"، مضيفا "أيها المستثمرون الأميركيون: تعالوا واستثمروا".

وأضاف بيزيشكيان، أن المحادثات المقررة السبت المقبل، في عمان بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ستجرى "بشكل غير مباشر".

وتمثل تعليقات الرئيس الإيراني تحولا عن موقف إيران بعد اتفاقها النووي في 2015 مع القوى العالمية، حيث سعت طهران إلى شراء طائرات أميركية، لكنها في الواقع منعت الشركات الأميركية من دخول البلاد.

وقد يجذب اقتراح بيزيشكيان التجاري اهتمام الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي انسحبت بلاده من الاتفاق النووي الإيراني مع القوى العالمية في ولايته الأولى، ويسعى الآن إلى إبرام اتفاقية جديدة مع إيران.

وفي وقت سابق، قال ترامب إن المحادثات ستكون مفاوضات مباشرة، وهو أمر لم تستبعده طهران بعد الجولة الأولى من المناقشات.