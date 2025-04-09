وكتب الرئيس الأميركي عبر منصته "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي: "هذا وقت رائع لنقل شركتكم الى الولايات المتحدة الأميركية، مثل آبل، وكما تفعل شركات أخرى بأعداد قياسية، متعهدا بأن يكون ذلك مع صفر تعريفات وبدون تأخيرات بيئية".

وتابع "لا تنتظروا، قوموا بذلك الآن".

ويريد ترامب من خلال سياسة الرسوم الجمركية التي يتبعها تعزيز الإنتاج المحلي وفي الوقت نفسه إقناع الشركاء التجاريين الأجانب بتقديم تنازلات. وأثارت مبادرته اضطرابات هائلة في أسواق الأسهم.

وتبرز هذه الإجراءات كضربة قوية للاقتصاد العالمي، خاصة في ظل اعتماد التجارة الأميركية على شراكات ضخمة، إذ بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري الأميركي مع دول العالم 5.4 تريليون دولار العام الماضي، ما يعادل نحو 16 بالمئة من إجمالي التجارة العالمية.