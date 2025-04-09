وبحسب وزارة الأمن الداخلي الأميركية، تلقى المستفيدون من البرنامج إشعارات رسمية بإنهاء الإفراج المشروط المؤقت الذي سمح لهم بالبقاء والعمل داخل البلاد لمدة عامين، ودعتهم الوزارة إلى "الترحيل الطوعي الفوري" باستخدام نفس التطبيق، الذي أعيدت تسميته إلى "سي بي بي هوم".

وقالت وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم، إن هذا القرار "يمثل وفاء بوعد الرئيس ترامب لتأمين الحدود وحماية الأمن القومي".

وبالإضافة إلى الترحيل، أعلنت الوزارة عن فرض غرامات قد تصل إلى 998 دولارا يوميا على المهاجرين غير الشرعيين الذين يرفضون مغادرة البلاد، استنادا إلى قانون صدر عام 1996 ونفذ لأول مرة عام 2018.

وأكد مسؤول في إدارة ترامب أن الغرامات ستكون بأثر رجعي حتى 5 سنوات، ما قد يرفع العقوبات إلى أكثر من مليون دولار في بعض الحالات.

ويأتي هذا القرار في إطار مراجعة شاملة لبرامج الهجرة التي اعتمدت خلال عهد بايدن، حيث اعتبرت إدارة ترامب أن الإفراجات المشروطة "ساهمت في أسوأ أزمة حدودية في تاريخ البلاد"، مشيرة إلى أن استخدام سلطة الإفراج المشروط من قبل بايدن فاق أي إدارة سابقة منذ إقرارها عام 1952.

كما كشف تقرير "ديلي ميل" أن السلطات الأميركية تخطط لمصادرة ممتلكات من يرفضون سداد الغرامات، عبر التنسيق مع وزارة العدل.

وكان برنامج "سي بي بي وان" يشكل ركيزة أساسية في استراتيجية إدارة بايدن لتقنين دخول المهاجرين من المكسيك، إذ تم السماح لأكثر من 936 ألف شخص بالدخول من خلاله بحلول ديسمبر الماضي. لكن ترامب أوقف البرنامج نهائيا مع توليه المنصب، مما تسبب بتعليق آلاف المواعيد على الحدود مع المكسيك.