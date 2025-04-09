وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.39 دولار بما يعادل 2.16 بالمئة إلى 62.82 دولار للبرميل عند التسوية، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.12 دولار أي 1.85 بالمئة إلى 59.58 دولار للبرميل.

وهبط خام برنت بأكثر من دولارين للبرميل خلال الجلسة.

والإثنين، هوى برنت 14 بالمئة والخام الأميركي 15 بالمئة بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب في الثاني من أبريل عن فرض "رسوم جمركية مضادة" على جميع الواردات.

ورفضت واشنطن رسوما جمركية 104 بالمئة على الصين اعتبارا من الساعة 12:01 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وتعهدت الصين الثلاثاء بعدم الرضوخ لما وصفته بأنه "ابتزاز" أميركي بعدما هدد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية 50 بالمئة على السلع الصينية إذا لم تلغ بكين الرسوم الجمركية المضادة البالغة 34 بالمئة.

وقالت وزارة التجارة الصينية إن البلاد "ستقاتل حتى النهاية"، مما زاد من المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي.