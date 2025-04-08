وذكرت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت أن: "إيران تتجه نحو إبرام اتفاق".

وأضافت أن "محادثات السبت مع إيران ستكون مباشرة"، مشيرا إلى أن "الرئيس (دونالد ترامب) قال إن هناك محادثات مباشرة مع إيران السبت ولن أعطي تفاصيل.

وتابعت: "الرئيس أوضح لإيران أنه يمكنها الاختيار بين صفقة يتم التفاوض عليها مع الرئيس أو ستدفع الثمن، والرئيس أوضح بالأمس أنه إن لم تختر المضي قدما في الدبلوماسية والوصول إلى اتفاق ستكون هناك عواقب وخيمة".

كانت وكالة رويترز، قد نقلت، الثلاثاء، عن مسؤولين إيرانين قولهم إن طهران لديها شكوك حول نوايا واشنطن بشأن المحادثات الخاصة بالبرنامج النووي.

وأوضح المسؤولون أن طهران "تتعامل بحذر مع المحادثات المقررة مطلع الأسبوع المقبل مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي، في ظل ثقة قليلة في إحراز تقدم وشكوك بالغة تجاه نوايا واشنطن".

وأعلن ترامب عن المحادثات، أمس الاثنين، بعد أن هدد منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير إيران مرارا بعمل عسكري إذا لم توافق على اتفاق.

وذكر ترامب أن محادثات يوم السبت، في سلطنة عمان ستكون مباشرة، لكن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أكد، الثلاثاء على موقف طهران بضرورة أن تكون المفاوضات غير مباشرة، مشيرا إلى ما وصفه بضغوط وتهديدات أميركية.

وقال عراقجي لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا): "المفاوضات غير المباشرة تضمن حوارا حقيقيا وفعالا".

وأضاف أن المحادثات سيقودها هو ومبعوث الرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف بوساطة من وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي.

وذكرت مصادر إيرانية وإقليمية أن طهران ترغب في رؤية مبادرات ملموسة من الولايات المتحدة قبل أي محادثات مباشرة بين المسؤولين الإيرانيين والأميركيين.

وقال دبلوماسي إقليمي "أبلغنا الإيرانيون أن المحادثات المباشرة ممكنة، ولكن يجب أن تكون هناك بادرة حسن نية. مثل رفع بعض العقوبات أو إلغاء تجميد بعض الأموال".