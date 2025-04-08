وأضاف نتنياهو أن هناك اتفاقا بين الولايات المتحدة وإسرائيل على وجوب ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا.

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي: "إذا لم يحدث ذلك وأطالت إيران المفاوضات فيجب اللجوء إلى الخيار العسكري".

وشدد على أن "الاتفاق النووي مع إيران لن يكون مقبولا له إلا إذا تضمن تفجير كل المنشآت النووية الإيرانية وتفكيك جميع المعدات بإشراف وتنفيذ أميركي".

وأشار إلى أن إسرائيل تتفق مع الولايات المتحدة أنه "لن يكون بحوزة ايران سلاح نووي، هذا يمكن تحقيقه عبر اتفاق لكن فقط ان كان هذا الاتفاق بصيغة ليبيا، أي الدخول تفجير كل المواقع تفكيك كل الأجهزة باشراف أميركي وتنفيذ أميركي".

وأوضح: "الإمكانية الثانية، أن لا يحدث هذا وان يضيعوا الوقت في التفاوض وعندها يجب العودة للخيار العسكري، الجميع يفهم هذا، وقد تحدثنا عن هذا بشكل مطول".