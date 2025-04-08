والصاروخ هو "كيه دي-21" المضاد للسفن، ويلعب دورا في استراتيجية الردع البحري، ويوصف بأنه "قاتل حاملات الطائرات".

وصاروخ كيه دي-21 عبارة عن صاروخ باليستي محمول جوا، مصمم على ما يبدو لاستهداف السفن الحربية المعادية، وتحديدا حاملات الطائرات الأميركية التي تجوب منطقة بحر الصين الجنوبي.

وبما أنه صاروخ فرط صوتي، فهذا يعني أنه يتمتع بالمناورة ويمكنه تفادي الأسلحة المضادة، خصوصا وأنه أسرع من الصوت، ويتمتع بنظام توجيه خاص.

مواصفات الصاروخ كيه دي-21:

الطول: حوالي 8.3 أمتار

الرأس الحربي: تقليدي

المدى التشغيلي: حوالي 1500 كيلومتر

السرعة القصوى: 6 – 8 ماخ

منصة الإطلاق الجوية: شيان إتش-6 كيه

الخصائص العامة: