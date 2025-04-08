ووفقًا لبيان صادر عن الشرطة الإيطالية، فقد سهلت هذه الشبكة دخول ما لا يقل عن 3000 مهاجر إلى إيطاليا بشكل غير قانوني منذ عام 2021، وحققت أرباحًا تجاوزت 30 مليون دولار من خلال تقاضي 10000 دولار عن كل مهاجر غير شرعي.

وأوضحت الشرطة الإيطالية أن الاعتقالات جرت في توقيت متزامن في عدة دول، بالتعاون مع أجهزة الشرطة في ألبانيا وألمانيا وتركيا وسلطنة عمان، بتنسيق من المدعين العامين الإيطاليين المتخصصين في مكافحة عصابات المافيا في صقلية، وبالاعتماد على الإنتربول واليوروبول.

وأضافت أن شبكة التهريب كان يقودها مصري يدير عملياتها من إسطنبول.

وتابعت في البيان قائلة: "أسست هذه المنظمة نظامًا يتضمن تجنيد قادة قوارب محترفين، معظمهم مصريون، لتقديم الدعم اللوجستي في تركيا بينما ينتظر المهاجرون المغادرة، ثم ينقلهم هؤلاء البحارة بقوارب شراعية إلى السواحل اليونانية والإيطالية".

وذكر البيان أن عمليات العبور من موانئ بودروم وإزمير ومرمرة التركية كانت تستغرق ما يصل إلى أسبوع، يتكدس خلاله عشرات المهاجرين على متن قوارب شراعية يتراوح طولها بين 12 و15 مترًا، دون أي معدات إنقاذ.

ويُعتقد أن عشرات الآلاف من المهاجرين لقوا حتفهم خلال محاولاتهم عبور البحر المتوسط في السنوات الماضية.

واكتسب الطريق البحري من تركيا إلى إيطاليا سمعة سيئة بشكل خاص منذ فبراير 2023، عندما لقي ما لا يقل عن 94 مهاجرًا حتفهم قبالة سواحل كوترو بجنوب إيطاليا في واحدة من أسوأ الكوارث المتعلقة بأزمة الهجرة غير الشرعية.