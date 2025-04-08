وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن المحادثات غير المباشرة يمكن أن تضمن مناقشات "حقيقية ومثمرة" وطهران ستلتزم بهذا الإطار.

وأضاف عراقجي أن "طهران تفضل المحادثات غير المباشرة لتجنب الضغوط والتهديدات وفرض الإرادة من جانب أميركا".

كانت وسائل إعلام رسمية إيرانية قد أفادت على تطبيق تلغرام، الثلاثاء، بأن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران التي ستعقد في 12 أبريل في سلطنة عمان.

وذكرت أن المحادثات بين البلدين سيقودها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف.

وتؤكد طهران أن المفاوضات ستكون غير مباشرة رغم حديث الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن محادثات مباشرة بين الطرفين.

وقال عراقجي عبر منصة "إكس": "ستجتمع إيران والولايات المتحدة في عُمان يوم السبت لإجراء محادثات غير مباشرة رفيعة المستوى".

وتابع: "إنها فرصة بقدر ما هي اختبار. الكرة في ملعب أميركا".

وكان ترامب أكد، خلال لقائه مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة ستجري مباحثات مباشرة مع إيران، وعلى أعلى مستوى يوم السبت المقبل.

وأضاف "نحن نجري محادثات مباشرة مع إيران وإذا ما بدأت هذه المحادثات المباشرة يوم السبت، سنرى ما ستؤول إليه الأمور، وأعتقد أن التوصل إلى اتفاق هو الحل الأفضل عوض أن نلجأ لفعل ما هو واضح، وانا لا أرغب في أن نلجأ إلى هذا الخيار، وأعتقد أن إسرائيل أيضا لا ترغب في اللجوء إلى هذا الخيار، وآمل أن تتكلل هذه المحادثات مع إيران بالنجاح".