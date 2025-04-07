وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية ترامب وهو يقوم بتعديل الكرسي لنتنياهو عند جلوسه.

ووصل نتنياهو إلى البيت الأبيض، الاثنين، لإجراء محادثات مع ترامب بشأن الرسوم الجمركية والحرب في قطاع غزة.

وقبيل ذلك، أعلن البيت الأبيض إلغاء المؤتمر الصحفي المشترك الذي كان مقررا عقب اجتماعهما، من دون إبداء أي أسباب.

وقال نتنياهو في وقت سابق، الأحد، إنه يأمل في أن يخفف ترامب الرسوم الجمركية المفروضة على إسرائيل، عندما يجتمع معه في واشنطن هذا الأسبوع.

وبموجب سياسة الرسوم الجمركية الجديدة الشاملة التي أعلن عنها ترامب، تُفرض على السلع الإسرائيلية رسوم بنسبة 17 بالمئة.

وقال نتنياهو في بيان إن "المحادثات ستتناول قضية الرهائن الإسرائيليين الذين ما زالوا محتجزين في غزة منذ 18 شهرا، وتحقيق النصر في غزة، ونظام الرسوم الجمركية على إسرائيل".