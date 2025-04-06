وفي وقت عبرت فيه منظمات أممية عن مخاوفها من أزمة صحية محتملة في ميانمار بعد الزلزال المدمر، الذي ضرب هذا البلد، الجمعة الماضي، وصل فريق البحث والإنقاذ الإماراتي الدولي بقيادة العقيد مظفر محمد العامري للمساعدة في إنقاذ الضحايا من تحت الأنقاض.

وقال العامري، في تصريح خاص لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، إنه بمجرد وصول الفريق، المؤلف من 40 عضوا و5 مركبات مجهزة بمعدات البحث والإنقاذ في المرحلة الأولى، حرص على تنفيذ عملياته في 6 مواقع، ومواصلة العمل دون توقف بهدف تسريع وتيرة الاستجابة، والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواقع المتضررة في أقصر وقت ممكن.

وتعد الإمارات أول دولة عربية ترسل فريقا من هيئة أبوظبي للدفاع المدني والحرس الوطني وقيادة العمليات المشتركة لدعم جهود الإغاثة .