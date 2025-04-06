وحسب القناة 12 الإسرائيلية، فقد كان مكتب نتنياهو يفضل أن تتم الزيارة مباشرة بعد عيد الفصح، لكن البيت الأبيض أراد أن يتم اللقاء هذا الأسبوع.

وتضيف أن ذلك أثار بعض القلق في مكتب نتنياهو وأثار تساؤلات بشأن دوافع الاستعجال في تنظيم اللقاء، خاصة فيما يتعلق بالقضايا التي سيتم مناقشتها.

وتتابع القناة 12 أن البعض يتساءل بشأن: "ماذا هناك ما وراء القضايا المعروفة التي سيتم تناولها في الاجتماع، وهل توجد مفاجآت غير متوقعة من قبل الرئيس الأميركي؟"

والسبت، أعلن مكتب نتنياهو، أن رئيس الوزراء سيتوجه إلى واشنطن الأحد بعد أن تلقى دعوة من ترامب.