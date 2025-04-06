وذكر المصدر: "سيناقش الزعيمان الرسوم الجمركية، والجهود المبذولة لإعادة الرهائن الإسرائيليين (من غزة)، والعلاقات بين إسرائيل وتركيا، والتهديد الإيراني، والمعركة ضد المحكمة الجنائية الدولية" التي اتهمت نتنياهو بارتكاب جرائم حرب في القطاع الفلسطيني.

وكان أربعة مسؤولين إسرائيليين ومسؤول في البيت الأبيض قد قالوا في وقت سابق من السبت إن من المتوقع أن يزور نتنياهو واشنطن يوم الإثنين.

وبحسب موقع "أكسيوس"، فإن جدول زيارة نتنياهو يتضمن ملفات حساسة على رأسها الحرب في غزة، والبرنامج النووي الإيراني، إضافة إلى التفاوض حول اتفاق تجاري لإلغاء الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقال المصدر إن هذه الزيارة ستجعل نتنياهو أول زعيم أجنبي يلتقي بالرئيس الأميركي وجها لوجه في إطار مناقشات تتعلق باتفاق لإلغاء الرسوم الجمركية.

ونقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي كبير أن نتنياهو يسعى إلى التوصل إلى تفاهم مع ترامب بشأن خيار ضرب المنشآت النووية الإيرانية في حال فشل الجهود الدبلوماسية، مشيرا إلى أن نتنياهو يرى أن فرص التوصل إلى اتفاق نووي بين واشنطن وطهران منخفضة للغاية.

وكان ترامب قال، الخميس، إن نتنياهو قد يزور البيت الأبيض قريبا، بينما أوضحت مصادر أن نتنياهو طلب من الرئيس الأميركي تخفيف قضية الرسوم الجمركية، ورد الأخير: "دعونا نلتقي ونتحدث في هذا الأمر".