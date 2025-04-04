وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها إن قواتها سيطرت على بلدتي فيسيولوي في دونيتسك ولوبكوفوي في زابوريجيا، مشيرة إلى أن عدد القتلى من القوات الأوكرانية في جميع محاور القتال بلغ أكثر من 1130 عسكريا أوكرانيا.

وأضافت "نفذ الطيران الحربي والمسير، والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، هجمات استهدفت كيانات صناعة الصواريخ والفضاء الأوكرانية، وخطوط إنتاج الطائرات المسيرة، ومستودعات الذخيرة، فضلاً عن تجمعات القوى العاملة والمعدات للعدو في 148 منطقة".

وتابعت الوزارة في البيان: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي قنبلة موجهة من طراز جدام، و3 صواريخ هيمارس أميركية الصنع، بالإضافة إلى 138 طائرة مسيرة"، بحسب ما نقل موقع سبوتنيك الإخباري الروسي.

وفي محور كورسك، كبد الجيش الروسي القوات الأوكرانية خسائر جسيمة ودمر عددا من الآليات العسكرية، بحسب ما ذكرت الدفاع الروسية الخميس.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "واصلت وحدات من قوات مجموعة الشمال الروسية، عملياتها الهجومية، مستهدفةً من خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية في مناطق غورنال وغويفو وأوليشنيا، كما تم صد هجوم مضاد للقوات الأوكرانية".

وأضاف البيان: "نفذت الضربات العملياتية التكتيكية وطيران الجيش ونيران المدفعية التابعة للقوات الروسية، هجمات على أفراد ومعدات القوات الأوكرانية، في مناطق عدة من مقاطعة سومي".