وفي بيان مقتضب، قالت الحكومة العسكرية إن هناك أيضا 4715 مصابا، و341 شخصا في عداد المفقودين.

وكان مركز الزلزال، الذي بلغت شدته 7.7 درجة قرب مدينة ماندالاي، ثاني أكبر مدن ميانمار، مما أدى إلى انهيار آلاف المباني، وتدمير الطرق والجسور في عدة مناطق.

وأفادت تقارير إعلامية محلية أن عدد الضحايا الفعلي قد يكون أعلى بكثير من الأرقام الرسمية، ومع انقطاع الاتصالات على نطاق واسع وصعوبة الوصول إلى العديد من المناطق، فمن المتوقع أن ترتفع الحصيلة بشكل كبير مع ورود المزيد من التفاصيل.

ويأتي هذا الزلزال في وقت تعاني به ميانمار أزمة إنسانية خانقة، ووفقا للأمم المتحدة كان أكثر من 3 ملايين شخص قد نزحوا من منازلهم، وما يقرب من 20 مليونا بحاجة إلى مساعدات إنسانية حتى قبل وقوع الزلزال.