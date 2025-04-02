دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي،الثلاثاء، الولايات المتحدة الى تشديد العقوبات المفروضة على روسيا، متهما الأخيرة بـ"انتهاك" ما تعهدت به في مباحثات منفصلة أجراها الطرفان مع مسؤولين أميركيين في السعودية، لتحييد منشآت الطاقة في الحرب.
وقال زيلينسكي في تصريحات بالعاصمة الأوكرانية "أعتقد أننا وصلنا الى مرحلة زيادة تأثير العقوبات لأنني أعتقد أن الروس ينتهكون ما وعدوا الولايات المتحدة به، أقله ما أبلغتنا به أميركا وقالته علنا".
وأضاف "نأمل في أن الرئيس (الأميركي دونالد) ترامب لديه كل الوسائل الملائمة لزيادة ضغط العقوبات على الجانب الروسي".