وقال زيلينسكي في تصريحات بالعاصمة الأوكرانية "أعتقد أننا وصلنا الى مرحلة زيادة تأثير العقوبات لأنني أعتقد أن الروس ينتهكون ما وعدوا الولايات المتحدة به، أقله ما أبلغتنا به أميركا وقالته علنا".

وأضاف "نأمل في أن الرئيس (الأميركي دونالد) ترامب لديه كل الوسائل الملائمة لزيادة ضغط العقوبات على الجانب الروسي".