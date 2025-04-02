ووفقا للتقرير، سيُعقد اجتماع في البيت الأبيض يضم نائب الرئيس جيه. دي فانس، ووزير التجارة هوارد لوتنيك، ومستشار الأمن القومي مايك والتس، ومديرة الاستخبارات الوطنية تولسي جابارد.

الخميس الماضي، رفضت الصين اقتراحا للرئيس الأميركي ينص على خفض محتمل للرسوم الجمركية عليها في مقابل موافقة بكين على بيع منصة "تيك توك".

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية غيو جيا كون "في ما يتعلق بمسألة تيك توك، أكد الجانب الصيني موقفه مرارا، كما أن موقف الجانب الصيني رفض رسوم جمركية إضافية ثابت وواضح".