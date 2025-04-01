وتابع زيلينسكي في مؤتمر صحفي مع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، أن أوكرانيا مستعدة لوقف إطلاق النار بشكل غير مشروط، مشدداً على أن بلاده قد أثبتت ذلك بالفعل من خلال خطوات عملية.

وفيما يتعلق بالعقوبات على روسيا، دعا الرئيس الأوكراني واشنطن إلى تعزيز العقوبات على موسكو، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تمتلك جميع الأدوات اللازمة للقيام بذلك.

ومن جانب آخر، أكد الرئيس الأوكراني أن فريقا قانونيا يعمل حاليا على إعداد مسودة صفقة المعادن الأوكرانية، التي سيتم تقديمها للولايات المتحدة.

كما أعلن زيلينسكي عن لقاء مرتقب مع مجموعة من الدول، التي أبدت استعدادها للمساهمة في نشر فرقة عسكرية أجنبية في أوكرانيا.

وقال إنه سيجتمع يوم الجمعة مع ممثلين عن مجموعة صغيرة من الدول المستعدة للمساهمة في فرقة عسكرية أجنبية في أوكرانيا، وذلك في وقت تسعى فيه كييف جاهدة إلى الحصول على ضمانات أمنية في إطار أي اتفاق سلام مع روسيا.

وأضاف زيلينسكي أنه ينتظر إجابات "أكثر واقعية" من حلفاء كييف بشأن استعدادهم للمساهمة في مثل هذه القوة، وهي مبادرة تعارضها روسيا بشدة.