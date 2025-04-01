وقال الكولونيل شي يي، المتحدث باسم القيادة الشرقية للجيش الصيني، إن "هذه التدريبات تركّز بشكل أساسي على دوريات الاستعداد القتالي البحري-الجوي، وتحقيق تفوّق شامل، ومهاجمة أهداف بحرية وبرية، ومحاصرة مناطق رئيسية وقطع طرق بحرية".

هذا وأدانت الرئاسة التايوانية بشدة، الثلاثاء، التدريبات العسكرية الصينية، قائلة إن المجتمع الدولي إلى حد كبير يصنف بكين على أنها "مثيرة للمشاكل".

وقالت المتحدثة باسم المكتب الرئاسي كارين كو في بيان إن تايوان تتمتع بالثقة والقدرة على الدفاع عن السيادة الوطنية وحماية سلامة شعبها.

من جهتها، قالت وزارة الدفاع التايوانية إنها "تراقب عن كثب تحركات حاملة الطائرات شاندونغ والطائرات والسفن الأخرى التي دخلت أمس منطقة الاستجابة التايوانية".

وأشارت إلى أنها أحصت خلال الساعات الـ24 الأخيرة 19 سفينة حربية في المياه المحيطة بالجزيرة.

وكثفت الصين نشر مقاتلات وسفن حربية حول تايوان في السنوات الأخيرة للضغط على الجزيرة كجزء من مطالباتها بالسيادة عليها وهو ما ترفضه تايبيه.