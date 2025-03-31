وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين إن "الرئيس لا يزال منفتحا على التواصل مع الرئيس ترامب".

وأضاف أنه لم يحدد بعد موعد لإجراء مكالمة هاتفية بين الزعيمين، ولكن يمكن "تنظيمها على الفور" في حال "الضرورة".

وانتقد ترامب كلا من بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في إطار سعيه لإنهاء أكثر من 3 سنوات من النزاع في أوكرانيا.

وقال ترامب لشبكة "إن بي سي" إنه "غاضب" من بوتين لتشكيكه في مصداقية زيلينسكي كشخصية يمكن التفاوض معها، ودعوته إلى تشكيل سلطات جديدة في أوكرانيا.

وهدد ترامب الذي أعلن أنه يعتزم التحدث إلى بوتين خلال الأسبوع المقبل، بفرض رسوم جديدة على النفط الروسي.

وأكد الرئيس الأميركي، أنه "إذا لم نتمكن، أنا وروسيا، من التوصل إلى اتفاق لوقف حمام الدم في أوكرانيا، وأعتقد أن ذلك كان خطأ روسيا، فسوف أفرض رسوما جمركية ثانوية على النفط الذي يخرج من روسيا".

وقال ترامب: "هذا يعني أنه إذا اشتريت نفطا من روسيا، فلن تتمكن من ممارسة الأعمال التجارية في الولايات المتحدة"، وتابع: "ستكون هناك رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على جميع النفط، تتراوح بين 25 و50 نقطة على جميع النفط".

ورفض بوتين في وقت سابق هذا الشهر مقترحا أميركيا بوقف إطلاق نار غير مشروط في أوكرانيا أيده زيلينسكي الذي صعد لهجته تجاه رغبة موسكو في تنصيب قيادة جديدة في أوكرانيا.