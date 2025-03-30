وقالت المذيعة على شبكة "إن بي سي" كريستين ويلكر إنّ الرئيس الأميركي اتصل بها للتعبير عن غضبه من تشكيك بوتين في مستقبل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كقائد.

وهدد ترامب بفرض رسوم جديدة على النفط الروسي، وذلك في مقابلة الأحد مع شبكة "إن بي سي"".

وأكد الرئيس الأميركي، الذي أعلن أنه يعتزم التحدث إلى بوتين خلال الأسبوع المقبل، أنه "إذا لم نتمكن، أنا وروسيا، من التوصل إلى اتفاق لوقف حمام الدم في أوكرانيا، وأعتقد أن ذلك كان خطأ روسيا، فسوف أفرض رسوما جمركية ثانوية على النفط الذي يخرج من روسيا".

وقال ترامب: "هذا يعني أنه إذا اشتريت نفطا من روسيا، فلن تتمكن من ممارسة الأعمال التجارية في الولايات المتحدة"، وتابع: "ستكون هناك رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على جميع النفط، تتراوح بين 25 و50 نقطة على جميع النفط".

وأكد ترامب: "ستُفرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على النفط والمنتجات الأخرى المباعة في الولايات المتحدة، وهي رسوم جمركية ثانوية".

وأشار إلى أن "الرسوم الجمركية على روسيا ستُفرض في غضون شهر اذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار".

وتابع ترامب أن بوتين يعلم أنه غاضب، لكنه أشار إلى "علاقة جيدة جدا معه" و"هذا الغضب يتبدد بسرعة... إذا فعل الصواب".



كما لفت الرئيس الأميركي أنه والرئيس بوتين يخططان للتحدث مجددا هذا الأسبوع.