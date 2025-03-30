وتم تقديم الساعات في معظم الدول الأوروبية، بما في ذلك ألمانيا، ساعة واحدة من الساعة 0100 بتوقيت غرينتش إلى الساعة 0200 بتوقيت غرينتش، مما يبشر بأمسيات أطول ونهار أكثر إشراقا.

ويعني هذا أن أجزاء من أوروبا ستعمل خلال الأشهر القادمة بالتوقيت الصيفي لوسط أوروبا، قبل أن تعود إلىتوقيت وسط أوروبا في الخريف، عندما تعود الساعات مرة أخرى ساعة واحدة في 26 أكتوبر المقبل.

وتتحول بريطانيا من توقيت غرينتش إلى التوقيت الصيفي البريطاني، بينما ينتقل شرق القارة من توقيت شرقي أوروبا إلى التوقيت الصيفي لشرقي أوروبا.