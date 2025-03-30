وقال ترامب في مقابلة مع كريستين ويلكر من شبكة إن بي سي نيوز:"أنا لا أطرد الناس بسبب الأخبار الكاذبة وبسبب مطاردة الساحرات".

وتابع أنه يثق في مايك والتز، مستشاره للأمن القومي، وبيت هيغسيث، وزير الدفاع.

وقد أضاف والتز عن غير قصد جيفري غولدبيرغ، محرر مجلة ذي أتلانتيك، إلى رسالة جماعية باستخدام خدمة الرسائل المشفرة سيغنال حيث كان كبار المسؤولين يناقشون خططا لمهاجمة الحوثيين.

وخلال الدردشة، أدرج هيغسيث تفاصيل حول كيفية تنفيذ الضربة قبل وقوعها.

بعد ذلك، نشرت مجلة ذي أتلانتيك مقالا عن هذا الحوار الداخلي، مما أثار صدمة في مؤسسة الأمن القومي.