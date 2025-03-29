وتأتي الواقعة بعد أشهر قليلة من حادث تصادم مشابه في يناير الماضي، أودى بحياة 67 شخصا.

ونقلت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية عن إدارة الطيران الفيدرالية والمجلس الوطني لسلامة النقل، أن طائرة "دلتا"، وهي من طراز "إيرباص إيه 319" كانت متجهة إلى مينيابوليس، وحصلت على تصريح للإقلاع حوالي الساعة 3:15 مساء.

في غضون ذلك، كانت 4 طائرات "تي 38" تابعة للقوات الجوية الأميركية متجهة إلى مقبرة أرلينغتون للتحليق فوقها، وفقا لإدارة الطيران الفيدرالية والقوات الجوية الأميركية.

وتلقت طائرة "دلتا" تنبيها يفيد بوجود طائرة أخرى قريبة، وأصدر مراقبو الحركة الجوية تعليمات تصحيحية لكلتا الطائرتين.

وأعلن المجلس الوطني لسلامة النقل أنه على علم بـ"فقدان المسافة الآمنة" بين طائرة "دلتا" وطائرات أخرى، بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار رونالد ريغان في واشنطن.

وأكد مسؤولو "دلتا" أن طاقم الطائرة اتبع تعليمات تنبيه حركة المرور، و"تجنب الاصطدام وفقا للتدريب والإجراءات".

وقال متحدث باسم الشركة لـ"فوكس نيوز": "لا شيء أهم من سلامة عملائنا وموظفينا. لهذا السبب اتبع طاقم الطائرة إجراءات المناورة وفقا للتعليمات".

وكان على متن رحلة "دلتا" 131 راكبا، وطاقم مؤلف من 5 أشخاص.