وحاصرت الأمطار مئات الأشخاص، في منازل غمرتها المياه وداخل سيارات تقطعت بها السبل، وهرعت أطقم الإنقاذ للاستجابة لطلبات للمساعدة التي استمرت الجمعة مع استمرار هطول الأمطار.

وحذر مسؤولون من أن الدمار الناجم عن العواصف التي سجلت أرقاما قياسية في أجزاء من وادي ريو غراندي المنخفض في تكساس، قد يكون أكثر بكثير مما يظهر الآن.

وفي المكسيك، سعى المئات إلى إيجاد مأوى مؤقت، وأظهرت مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي عسكريين يخوضون في مياه تصل إلى الصدر.

وعلى الجانب الأميركي، قال مسؤولون إن 3 أشخاص على الأقل لاقوا حتفهم في مقاطعة هيدالغو، حيث قال المسؤولون إن أكثر من 21 بوصة (53 سم) من الأمطار غمرت مدينة هارلينغن هذا الأسبوع.

وتشتهر المنطقة بأنها غنية بالأراضي الزراعية، وقال مفوض الزراعة في تكساس إن الضرر يتضمن خسائر كبيرة في المحاصيل والماشية.

وقال المسؤولون في مقاطعة هيدالغو في بيان إنه ليس لديهم المزيد من المعلومات حول الوفيات الثلاث سوى أنها مرتبطة بجهود إنفاذ القانون.

وذكرت ولاية تاموليباس المكسيكية أن رجلا (83 عاما) غرق في رينوسا، عبر الحدود من مدينة ماكالين في تكساس.