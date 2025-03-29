وفي تايلاند المجاورة، لقي 10 أشخاص على الأقل حتفهم في بانكوك، حيث انهار مبنى مرتفع تحت الإنشاء.

ولم يتضح على الفور عدد القتلى والجرحى وحجم الدمار، خاصة في ميانمار، التي تشهد حربا أهلية.

وأعلن رئيس الحكومة العسكرية في ميانمار، الجنرال مين أونج هلاينغ أن 144 شخصا لاقوا حتفهم وأصيب أكثر من 730 خرين في بلاده، قائلا "من المتوقع أن ترتفع حصيلة القتلى والإصابات".

وفي تايلاند، قالت السلطات في بانكوك إن 10 أشخاص قتلوا وأصيب 16 وهناك 101 مفقود في ثلاثة مواقع بناء، تمشل مباني شاهقة.

ووقع الزلزال الذي بلغت قوته 7ر7 درجة على مقياس ريختر في منتصف ليل السبت - الأحد، وكان مركزه بالقرب من ماندالاي، ثاني أكبر مدينة في ميانمار. واعقبته هزات لاحقة، بلغت قوة إحداها 4ر6 درجة.