ومنع القاضي جيمس بول أوتكين الوكالة الأميركية للإعلام العالمي، التي تدير صوت أميركا، من فصل أكثر من 1200 من الصحفيين والمهندسين وغيرهم من الموظفين الذين قامت بتهميشهم قبل أسبوعين في أعقاب قرار ترامب بتخفيض تمويلها.

وأصدر أوتكين أمرا تقييديا مؤقتا يمنع الوكالة من "أي محاولة جديدة لإنهاء عمل أو تقليل قوة العمل أو الوضع في إجازة " للموظفين أو المتعاقدين، ومن إغلاق أي مكاتب أو مطالبة الموظفين الذين يعملون في الخارج بالعودة إلى الولايات المتحدة.