وفي هارلينغن، قال مسؤولون إن مدينتهم شهدت أمطارا بلغ منسوبها أكثر من 21 بوصة (53 سنتيمترا) هذا الأسبوع، حيث تسبب أشد هطول للأمطار، الخميس، في فيضانات شديدة دفعت السلطات إلى إنقاذ أكثر من 200 من السكان، بينما لا يزال 200 خرون في انتظار الإنقاذ.

وقالت عمدة المدينة نورما سيبولفيدا، في مؤتمر صحفي بعد ظهر الجمعة: "بالطبع، كان هذا حدثا تاريخيا وتحديا كبيرا للمدينة. لكن هارلينغن قوية. ولقد واجهنا الشدائد من قبل وسنتجاوز هذه المحنة معا."

وأوضح رئيس إدارة الإطفاء ر. سي. فلوريس في مدينة ألامو، في مؤتمر صحفي بعد ظهر الجمعة، إن الشرطة وإدارة الإطفاء في المدينة تعاملت مع أكثر من 100 عملية إنقاذ من المياه، شملت أشخاصا تقطعت بهم السبل في سياراتهم و خرين حوصروا في منازلهم.

ووفقا لتقديرات المسؤولين، فإن الفيضانات غمرت مئات المنازل في مدينة ألامو جراء الأمطار الغزيرة.