وقال حوالي 45% من المشاركين الدنماركيين في الاستطلاع إن مته فريدريكسن تقوم بعمل جيد في إدارة الدولة الاسكندينافية، مقارنة بـ31%، قبل شهرين، حسب استطلاع رأي نشرته اليوم الجمعة قناة "دي. آر" التلفزيونية الدنماركية، حسب وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الجمعة.

وهذا هو أعلى دعم لرئيسة الوزراء، البالغة من العمر 47 عاما، منذ أكثر من عامين.

وحاولت فريدريكسن التعامل مع هوس ترامب بأكبر جزيرة في العالم، وهي جزء من مملكة الدنمارك، لكن لديها حكومتها الخاصة.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت رئيسة وزراء الدنمارك بأن الولايات المتحدة تمارس "ضغطا غير مقبول" على غرينلاند.

كما برزت فريدريكسن في الأشهر الأخيرة كواحدة من القادة الأوروبيين الذين شكلوا دعم القارة لأوكرانيا في الحرب ضد روسيا.

ومن المقرر أن يزور نائب الرئيس جيه.دي فانس قاعدة عسكرية أميركية، في شمال غربي غرينلاند في وقت لاحق اليوم الجمعة، مع وفد يضم زوجته.

وكانت فريدريكسن، رفضت في وقت سابق بيع غرينلاند، وقالت إن الجزيرة "ليست للبيع"، بعد أن كشف وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو عن اهتمام ترامب بشراء الجزيرة.

وتابعت قائلة قبل اجتماع غير رسمي لزعماء دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "غرينلاند اليوم جزء من مملكة الدنمارك. جزء من أراضينا وليست للبيع".

وقال ترامب إنه سيجعل غرينلاند جزءا من الولايات المتحدة ولم يستبعد استخدام القوة العسكرية أو الاقتصادية لإقناع الدنمارك بتسليمها.