وأضاف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن رجلا روسيا، مولود في عام 1972، احتجز خلال استعادة قنبلة بها 5 كيلوغرامات من المواد الناسفة من مخبأ.

وقال إن جهاز المخابرات الأوكراني جند الرجل وكان من المفترض أن يفجر القنبلة في مبنى إداري بالعاصمة الروسية موسكو.

وأضاف جهاز الأمن الروسي أن الرجل كان سيحصل على 10 آلاف دولار وتأشيرة خروج إلى أوكرانيا في المقابل.

ويشير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بانتظام عن مثل تلك القصص الناجحة التي يصعب التحقق منها من مصدر مستقل.

يشار إلى أن الهجمات على الأراضي الروسية من جانب المخابرات الأوكرانية جزء من دفاع أوكرانيا ضد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وفي ديسمبر الماضي، قُتل جنرال روسي في موسكو بقنبلة يتم التحكم فيها عن بُعد.