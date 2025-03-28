وقالت وزارة الدفاع الروسية إنّ "الالتزامات المعلنة من قبل نظام كييف بوقف الهجمات المتعمّدة على البنية التحتية للطاقة المدنية الروسية ليست سوى خدعة من قبل (الرئيس الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي".

وجاء في بيان الدفاع الروسية، أنه وعلى مدى الساعات الأربع والعشرين الماضية، واصل نظام كييف هجماته على البنية التحتية للطاقة الروسية، باستخدام أنواع مختلفة من الطائرات المسيرة، فضلًا عن نظام إطلاق الصواريخ المتعدد "هيمارس".

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أنه "في يوم 28 مارس الجاري، وفي حوالي الساعة 10:20 وجهت القوات الأوكرانية، ضربة مزدوجة باستخدام صواريخ "هيمارس" على محطة قياس الغاز "سودجا"، ما أدى إلى اندلاع حريق كبير وتدمير المحطة تقريبًا.

وتابع البيان أنه وفي صباح يوم 28 مارس أيضًا، أسقطت منظومات الدفاع الجوي الروسية في مقاطعة ساراتوف، 19 طائرة مسيرة هجومية أوكرانية، وكان هدفها البنية التحتية لمصفاة ساراتوف للنفط.

بالإضافة إلى ذلك، وفي 27 مارس الجاري، في حوالي الساعة الثالثة مساء في مقاطعة بيلغورود، ونتيجة لقصف مدفعي استُهدف فرع لمنشأة "روسيتي بيلغورودينيرغو"، وتم قطع التيار الكهربائي عن المواطنين في منطقة شيبكينسكي.