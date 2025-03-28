وقال بوتين خلال اجتماع مع بحارة الغواصة النووية "أرخانغيلسك"، في مدينة مورمانسك الروسية، نشره حساب الكرملين عبر تطبيق تلغرام: "من حيث المبدأ، سيكون من الممكن، تحت رعاية الأمم المتحدة، ومع الولايات المتحدة، وحتى مع الدول الأوروبية، وبالطبع مع شركائنا وأصدقائنا، مناقشة إمكانية إدخال إدارة مؤقتة إلى أوكرانيا"، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وقال بوتين إن روسيا لا تفهم مع من ينبغي لها أن توقع أي اتفاقيات على الجانب الأوكراني، لأن "زعماء آخرين سيأتون إلى هناك غدا".

وأضاف أن "السلطات المدنية، في الواقع، ليست شرعية اليوم وفقا للدستور الأوكراني، لأن الانتخابات الرئاسية لم تجر".

ولفت الرئيس الروسي إلى أن "الدستور صُمم بحيث يُعيَّن الجميع من قِبَل الرئيس، بما في ذلك السلطات الإقليمية. ويُعيَّن المحافظون، وهكذا. إذا كان هو (رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي) غير شرعي، فالجميع غير شرعي أيضا".

يشار إلى أن روسيا شددت مرارا على أن ولاية زيلينسكي في المنصب انتهت في مايو الماضي، وأن أوكرانيا يجب أن تجري انتخابات جديدة.

غير أن البرلمان الأوكراني أقر في شهر فبراير الماضي، مشروع قرار يؤكد شرعية بقاء زيلينسكي رئيساً للبلاد بموجب الاحكام العرفية والذي ينص على أنه "لا يمكن إجراء الانتخابات في ظل الأحكام العرفية" طالما استمرت الحرب مع روسيا.

وأُجريت آخر انتخابات رئاسية في أوكرانيا في عام 2019. وفي عام 2024، تم إلغاء التصويت بسبب الأحكام العرفية.

وفي مارس 2025، أعلن الممثل الخاص للولايات المتحدة في أوكرانيا ستيفن ويتكوف أن السلطات الأوكرانية وافقت على إجراء انتخابات رئاسية. ولم يحدد الشروط ومتى.