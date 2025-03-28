وقال رئيس بلدية العاصمة الاقتصادية لتركيا، الذي يعد من أبرز خصوم الرئيس رجب طيب إردوغان والذي أقيل من مهامه وأودع السجن الأحد، في منشور على إكس "هذه المرة تم توقيف المحامي محمد بهلوان بذرائع ملفقة".

الجدير بالذكر أنه قبل يوم واحد من اعتقاله في 19 مارس، تم تجريد أكرم إمام أوغلو من شهادته الجامعية، وهي شرط أساسي للترشح للرئاسة في تركيا، ثم تم سجنه وعزله من منصبه كعمدة لإسطنبول.

وشهدت عدة مدن تركية احتجاجات ومظاهرات إثر سجن أكرام إمام أوغلو، وتم اعتقال 260 شخصا من المتظاهرين والمحتجين.

وتبع ذلك استهداف وسائل الإعلام، فحظرت الحكومة التركية بعض القنوات التليفزيونية والإذاعية المنتقدة للحكومة وفرضت عليها غرامات باهظة.

وفرض المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون في تركيا الخميس عقوبات غير مسبوقة على عدة قنوات تليفزيونية وإذاعية، من بينها قنوات "سوزجو تي في" التي اتهمت بالتحريض على الكراهية، و"هالك تي في"، و"ناو تي في"، و"تيلي 1".

وتواجه هذه القنوات غرامات مالية باهظة وقرارات بوقف البث المؤقت بسبب تغطيتها للاحتجاجات.

ونددت المعارضة بالغرامات، معتبرة إياها فعليا وسيلة لإسكات الأصوات المعارضة في خضم تداعيات الأزمة السياسية المتصاعدة.