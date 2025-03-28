قالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الجمعة، إن قواتها تمكنت من إسقاط وتدمير نحو 80 طائرة مسيرة أوكرانية خلال ساعات الليل.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، اعترضت ودمرت 78 طائرة أوكرانية مسيرة فوق أراضي عدة مقاطعات خلال الليل.
وأوضحت أنه تم اعتراض وتدمير ما يصل إلى 32 طائرة أوكرانية مسيرة فوق أراضي مقاطعة فورونيج وحدها.
وتوزعت باقي المسيرات الأوكرانية التي تم إسقاطها على النحو التالي:
- 19 مسيرة فوق أراضي مقاطعة ساراتوف.
- 17 فوق أراضي مقاطعة كورسك.
- 6 فوق أراضي مقاطعة بيلغورود.
- اثنتان فوق أراضي مقاطعة ليبيتسك.
- مسيرة واحدة فوق أراضي كل من مقاطعتي روستوف وتامبوف.