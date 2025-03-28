وذكرت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، اعترضت ودمرت 78 طائرة أوكرانية مسيرة فوق أراضي عدة مقاطعات خلال الليل.

وأوضحت أنه تم اعتراض وتدمير ما يصل إلى 32 طائرة أوكرانية مسيرة فوق أراضي مقاطعة فورونيج وحدها.

وتوزعت باقي المسيرات الأوكرانية التي تم إسقاطها على النحو التالي: