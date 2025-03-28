وأوضح زيلينسكي في مؤتمر صحفي في باريس، أن الجيش الروسي قصف مدينة خيرسون بالمدفعية، الخميس، مما ألحق أضرارا بمنشأة للطاقة إلى جانب مبان أخرى.

وتابع زيلينسكي قائلا: "أعتقد أنه يجب أن يكون هناك رد أميركي"، مضيفا أن الأمر يحتاج إلى تحرك ملموس وليس مجرد تصريحات.

وأشار زيلينسكي إلى أن أوكرانيا وثقت هذا الانتهاك، وأنه يجرى تجهيز جميع الأدلة وسيتم تسليمها إلى الولايات المتحدة.

وأفادت السلطات المحلية بأن القصف الروسي تسبب في انقطاع التيار الكهربائي في خيرسون وألحق أضرارا بالبنية التحتية للسكك الحديدية. وأسفر الهجوم عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة أربعة آخرين.

وكان ممثلو روسيا وأوكرانيا قد اتفقوا، الثلاثاء في الرياض، على تطبيق حظر متبادل على استهداف البنية التحتية للطاقة.