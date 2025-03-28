ودفع بوتين في حديثه في المنتدى الدولي للقطب الشمالي الذي استضافته مدينة مورمانسك بأن الحكومة الروسية ستسرع من وتيرة بناء الحاميات العسكرية في المنطقة القطبية.

وذكر أن "هذا بالطبع يتعلق بتعزيز وجودنا العسكري في المنطقة. سيزيد عدد الجنود هناك"، مشددا على حاجة روسيا للتأكيد على حقوقها وسط ما وصفه بتهديدات من حلف شمال الأطلسي.

واتهم بوتين الناتو بالنظر إلى أقصى الشمال بصورة متزايدة باعتباره ساحة قتال محتملة.

وأشار إلى أنه سيتم إرسال قوات من الناتو أيضا إلى المنطقة من فنلندا والسويد "اللتين لم تكن لدينا أي مشكلات معهما حتى وقت قريب".

وانضمت فنلندا والسويد إلى حلف الناتو بسبب مخاوف أمنية بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير 2022.

ورغم تحذيرات بوتين من الناتو، أصر على أن روسيا لا تمثل تهديدا، قائلا إن "روسيا لا تهدد أي أحد".

وعلق زعيم الكرملين أيضا على اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالسيطرة على غرينلاند.

وحذر من تجاهل هذه الخطط باعتبارها "خطابا مفرطا من الإدارة الأميركية الجديدة"، مشيرا إلى أنه يجب التعامل معها بجدية. ورغم ذلك وصف الأمر بأنه شأن ثنائي بين الدنمارك والولايات المتحدة ولا يتعلق بروسيا.